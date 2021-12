Vœux 2018 : une première pour la fédération du BTP 77

Pour sa première, la Fédération du BTP 77 a mis les petits plats dans les grands. Atelier photo aux couleurs du BTP, badges d'identification colorés, stand de dégustation de vin, post-it déposés sur des panneaux thématiques afin de recueillir les suggestions des adhérents… Bref, de quoi laisser un souvenir impérissable aux plus de 200 adhérents venus célébrer la nouvelle année.

D'autant que 2018 s'annonce plutôt bien, selon le dernier baromètre réalisé par Ipsos et relayé par Thierry Fromentin lors de son discours. « Auprès du grand public, notre image est excellente et rebondit même nettement entre 2013 et 2017 », a révélé le président de la FFB Île-de-France Est. En effet, 80 % des personnes interrogées déclarent avoir une bonne image du BTP, 84 % pensent que le secteur joue un rôle majeur dans l'économie et 86 % estiment que le bâtiment est un secteur d'avenir.

2 000 entreprises accompagnées

Au cours de sa mission, la fédération accompagne quelque 2 000 entreprises sur des thèmes allant du juridique au social, en passant par l'emploi, la formation, la technique ou encore le management. Elle porte aussi l'innovation des entreprises du secteur, avec la mise en place progressive du ‘‘lean management'' (technique permettant la planification et la rationalisation des tâches) et du BIM (numérisation des bâtiments).

Les dossiers « trait d'union » permettent aussi de faciliter l'accès au crédit pour les adhérents. L'année 2017 a également été marquée par le lancement de la signature de chartes avec les communautés de communes et d'agglomérations, visant à promouvoir les entreprises locales auprès des élus.

Une initiative « favorable à l'équilibre nécessaire et au développement économique et social des territoires et des entreprises », selon Thierry Fromentin. Enfin, le président du BTP 77 a annoncé la validation de la convention élaborée par le Département, relative à la mise en place d'une plateforme dédiée (BatirEco) à la rénovation énergétique. « J'espère qu'aux côtés de la Région et du Département, le plus grand nombre

d'EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) y participeront », a conclu Thierry Fromentin.