Viva Technology 2017 : c'est bien parti !

Elle s'annonce comme le rendez-vous incontournable de l'innovation pour les start-up, grands groupes et investisseurs du monde entier avec plus de 5 000 start-up participantes, 20 labs d'open innovation et un « deep-tech hackathon ».

Une centaine de challenges gratuits d'open-innovation ont déjà été organisés par les grands leaders sectoriels, partenaires de Viva Technology.

Plus de 5 000 start-up sont enregistrées, dont 55 % de l'international.

A la clé pour les 1000 jeunes pouces sélectionnées, un stand sur le « Lab » d'un des partenaires de Viva Technology, et potentiellement une collaboration concrète pour nouer un partenariat, financer leurs prototypes ou trouver de nouveaux actionnaires.