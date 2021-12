Visite magique à Champs-sur-Marne pour les porteurs de la Balad'PASS77

A cette occasion, ils se sont réunis pour fêter l'anniversaire de la création de la carte "Balad'PASS77", lancée en 2004, permettant de bénéficier de tarifs préférentiels sur plus de 100 sites touristiques en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, ce sont près de 190 575 Seine-et-Marnais qui détiennent ce sésame. Les meilleurs clients du crédit Agricole Brie Picardie étaient également conviés à cet événement.

« Nous nous réjouissons de l'engouement généré par la carte "Balad'PASS77". Nous sommes heureux d'être le partenaire de Seine-et-Marne Tourisme et de participer à la promotion du tourisme départemental », a déclaré Gilles Davalan, chargé de la communication du Crédit Agricole Brie Picardie.

Le château de Champs-sur-Marne est l'un des sites partenaires de la carte et propose une entrée gratuite pour une entrée payante plein tarif. Jenny Lebard, administratrice du Château, précise : « Notre objectif est d'ouvrir nos portes au plus grand nombre. Nous sommes donc ravis de faire partie du réseau de la "Balad'PASS77" et de permettre aux Seine-et-Marnais de découvrir ce site culturel géré par le Centre des Monuments Nationaux ».