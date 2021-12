Visite du Premier ministre à Moissy-Cramayel

Accueilli à la gare RER D de Lieusaint-Moissy par Line Magne, maire PS de Moissy-Cramayel, et Jean-Jacques Fournier, président des différents syndicats de la ville nouvelle de Sénart de 1975 à 2014, Manuel Valls a participé à la signature du CIN de Sénart.

Le document a été paraphé en présence d’Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’habitat durable, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Thierry Mandon, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat chargée de la Ville, et Thierry Braillard, secrétaire d’Etat chargé des Sports, et les élus locaux des Communautés d’agglomération "Grand Paris Sud" et "Cœur d’Essonne", ainsi qu’avec les Conseils départementaux de l’Essonne et de Seine-et-Marne.

Le CIN définit une stratégie de développement pour le territoire, en lien avec la dynamique du Grand Paris. Ce contrat porte des engagements communs concernant les transports, le développement économique et l’aménagement urbain.