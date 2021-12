Visite des jardins de la préfecture

Témoignant de l'attachement du public pour les jardins et le patrimoine vert, les Rendez-vous aux jardins rencontrent chaque année un grand succès. En 2015, 1,8 million de visiteurs ont découvert les 2 300 jardins publics et privés accessibles sur tout le territoire, dont plus de 600 ouverts à titre exceptionnel. 4 000 animations ont été proposées par les propriétaires et les gestionnaires des jardins, dont près de 1 300 visites guidées, 215 expositions, 200 ateliers, ainsi que de nombreuses conférences, lectures, spectacles, ateliers pour enfants et démonstrations de savoir-faire.

Action en faveur de la connaissance, la protection, la conservation, l’entretien, la restauration, la création de jardins et la transmission des savoir-faire, le préfet Jean-Luc Marx a souhaité, cette année encore, offrir aux visiteurs le spectacle des couleurs changeantes du parc et des jardins à la française de la préfecture.