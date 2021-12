Visite de l'entreprise Dépolia

Réponse efficace dans la lutte contre les décharges sauvages, l’entreprise Dépolia permet aux artisans et commerçants de la région de se débarrasser de leurs déchets. Véritable acteur du développement durable, Dépolia est une Installation classée pour la protection de l’environnement autorisée à exploiter des centres de tri de déchets non dangereux et déchets du BTP, des centres de transit-regroupement de déchets dangereux, des centres de tri et de récupération de métaux ferreux et non ferreux et des plate-formes de dépollution de véhicules hors d’usage.