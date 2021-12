Visières : la filière de Grand Paris Sud fabrique 1000 exemplaires par semaine

Indispensables aux personnels en contact avec le public, 1 000 exemplaires par semaine (environ 200/jour) ont pu être fabriqués pour couvrir les besoins de l'agglomération. Les premiers modèles ont été livrés au centre hospitalier sud francilien (CHSF) le 16 avril dernier.

"Grâce à la solidarité d'une vingtaine d'entreprises, laboratoires, universités et écoles d'ingénieurs du territoire, Grand Paris Sud et Genopole ont pu fédérer une filière de production, collecte et distribution de visières protectrices", a indiqué cette semaine Grand Paris Sud.

Pour rappel, l'Agglomération Grand Paris Sud et Genopole avait annoncé vouloir mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour organiser une filière locale de production, de collecte et de distribution de visières de protection. L'initiative venue d'un membre du laboratoire I-STEM a eu pour but de répondre aux besoins du Centre hospitalier sud francilien (CHSF), mais aussi d'Epahd, de commerces et d'entreprises du territoire, pour protéger leurs personnels en activité au contact du public.