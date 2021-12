Viseeon premier réseau d'expertise comptable en marketing relationnel

Pouvez-vous retracer la genèse de Viseeon ?

Viseeon est né, sous le nom de Jarvis Conseil, de la volonté de faire face aux défis technologiques et conjoncturels qui se présentaient pour les professionnels du chiffre. Au vu de la complexité du métier, de l'automatisation croissante liée au développement informatique et à la nécessité d'avoir une information de plus en plus rapide, j'ai pris conscience qu'un expert-comptable seul ne pourrait pas répondre à l'ensemble de ces défis.

Ainsi, la nécessité de se regrouper, de faire évoluer le métier vers le conseil et l'intégration de l'informatique devenait nécessaire, voire vitale.

Ces points étant identifiés, il fallait trouver une forme de développement novatrice et rapide, pour faire face à ces défis et surtout créer un avantage concurrentiel important, pour se démarquer et conquérir de nouveaux marchés. J'ai ainsi élargi ma vision du développement à d'autres métiers, et cherché à trouver un système de déploiement exponentiel.

J'ai ainsi eu l'occasion de travailler avec un réseau d'agents mandataires en immobilier déployé en marketing relationnel, qui bénéficiait d'un développement et d'une sucess story inégalée dans le monde de l'immobilier. En 10 ans, ce réseau, I@D France, est devenu le premier réseau de France en nombre d'agents. Les dirigeants m'ont donné l'occasion de participer au développement de ce réseau au Portugal et ainsi acquérir les connaissances nécessaires pour lancer un marketing de réseau.

J'ai pu appliquer cela à l'expertise comptable, en créant avec d'autres associés aux compétences diverses, le premier réseau d'expertise comptable en marketing relationnel.

Vous êtes ainsi le premier à avoir développé en France un marketing de réseau associé à un métier ?

Nous sommes les premiers à avoir créé un marketing de réseau associé à un métier aussi règlementé et prestigieux que l'expertise comptable.

Ce développement répondait à une problématique qui est la nécessité pour certains professionnels de bénéficier de la force d'un réseau tout en conservant leur indépendance. Cela en incluant une nouvelle source de chiffre d'affaires, la rémunération managériale liée au développement d'une équipe d'experts-comptables, dans un schéma vertueux ou la réussite du filleul fait la réussite du parrain.

En effet, le marketing de réseau nécessite le parrainage d'un membre pour intégrer le réseau. Ce parrain étant rémunéré pour la réussite de son filleul, il accompagnera ce dernier pour le faire réussir.

Bien que ce système soit extrêmement vertueux, il bénéficie à tort d'une mauvaise presse, car on le confond parfois par méconnaissance à du pyramidal. Ce qui s'améliore par l'information et surtout par l'exemple que représentent la réussite et l'épanouissement dans le réseau de nos membres. Le marketing de réseau permet de créer un revenu passif libérant du temps au professionnel du chiffre. Le but recherché étant que les membres du réseau soient heureux d'en faire partie quels que soit leurs objectifs (revenus, temps libre, etc.).

Comment sont sélectionnés les experts-comptables qui rejoignent le réseau ?

Pour intégrer le réseau, il faut être parrainé. Ce qui implique toutefois une cooptation par un membre du réseau. Chaque parrain voudra ainsi prendre une personne de confiance compétente. De plus, tous les « managers Uplines » doivent valider l'entrée du nouveau membre. In fine, un entretien avec le membre doit être réalisé par un des trois actionnaires majoritaires qui valideront l'entrée du membre. Ce dernier fournira au préalable lettre de motivation et curriculum vitae, car nous souhaitons créer un réseau d'excellence avec des compétences multiples et poussées.

Quels en sont les avantages pour les experts-comptables qui vous rejoignent et pour leurs parrains ?

Les avantages pour les EC qui nous rejoignent sont nombreux, et nous les répartissons en cinq grandes familles :

- Le développement commercial. Par de la formation très poussée (prospection, profilage ou encore technique de ventes), l'accès à un réseau de partenaires permettant de rencontrer de nombreux prospects et la puissance de nos réseaux de prescripteurs ;

- La communication. Par l'accès à un service communication pour chaque membre qui l'accompagnera dans l'acquisition de nouveaux clients et nouveaux filleuls ;

- La formation. Par une université interne permettant d'accélérer le développement du cabinet, de monter en compétences pour vendre de nouvelles missions et enfin pour la maitrise des outils technologiques ;

- La mise à disposition d'outils puissants pour réaliser les missions, mais aussi optimiser le temps de traitement, permettant ainsi de se concentrer sur du conseil à forte valeur ajoutée pour nos clients ;

- La création d'une nouvelle source de revenu avec le marketing de réseau multi-niveau, en bénéficiant d'une rémunération fonction de la réussite de leur organisation.

De son côté, le parrain pourra créer une nouvelle source de revenus, lui permettant de bénéficier à terme de temps libre et d'un « fonds de commerce » sans équivalent par sa valorisation exponentielle.

Cette adaptation du marketing de réseau interfère-t-elle sur les types de missions que vous proposez aujourd'hui ?

Cette adaptation change clairement les possibilités, en accroissant les missions possibles de manière extraordinaire. En effet, par les compétences diverses et multiples, un EC pourra travailler sur des missions de grandes sociétés pour lesquelles, seul, il n'avait par exemple pas les ressources matérielles ou humaines, ou pourra faire des missions conjointement avec d'autres confrères du réseau qui auraient des compétences qu'il n'a pas. Ce schéma permet de retirer toutes les barrières de l'exercice de la profession isolée.

Nous pouvons aujourd'hui proposer une gamme de missions très importante et cela ne fait que croître à chaque entrée d'un nouveau membre.

Cette stratégie de recrutement est-elle associée à un maillage du territoire national ?

Le maillage national est clairement un objectif important du réseau afin d'avoir une proximité avec nos clients et une couverture importante. Nous sommes aujourd'hui plus de 30 membres dans le réseau en moins de deux ans, ce qui est exceptionnel dans la profession. L'objectif étant d'avoir entre 75 et 90 membres à fin 2019.

Pensez-vous limiter le nombre d'entrants ?

Nous pouvons limiter le nombre d'entrants, mais ce n'est pas l'objectif à moyen terme. La limitation interviendra uniquement au niveau français pour ne pas que des membres se portent concurrence directement. Avec un numerus clausus interne basé sur le nombre d'entreprises du secteur, la densité de la population et le potentiel de la région en termes de développement économique. Mais une limitation à proprement parler n'arrivera pas avant de nombreuses années.

Quand votre réseau sera assez dense en France, pensez-vous à un développement de même type à l'étranger ?

Le développement à l'étranger est un objectif à moyen terme. Nous avons déjà commencé les études de marché sur deux pays. Nous envisageons le premier lancement international sur le second semestre 2020. Nous donnerons ainsi la possibilité à nos membres français de parrainer des EC étrangers et par corolaire de créer une structure « internationale » permettant de limiter les risques liés à l'exercice dans un seul pays.

Vous avez récemment organisé un événement. Pouvez-vous en rappeler le programme ?

L'évènement que nous organisons chaque année mi-janvier, se nomme les « Network Days ». Ce séminaire sur deux jours a pour objectif de donner de nouveaux outils à nos membres pour accélérer leur développement par la présence d'intervenants exceptionnels. Ainsi, le premier jour, la matinée a été consacrée au développement personnel, et l'après-midi à une conférence d'un des plus grands entrepreneurs français qui a expliquéson parcours et les embuches pour atteindre ses objectifs.

La seconde journée a été animée le matin par un des plus grands professionnels du marketing de réseau en France qui a délivré le secret de la création de son organisation, et l'après-midi par la présentation d'une démarche pour accélérer la réussite de l'organisation de chacun des membres.