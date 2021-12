Vingt-quatre aménagements paysagers franciliens en finale des Victoires du Paysage

Avec une augmentation des candidatures de quelque 30 % par rapport à 2014, les Victoires du Paysage confortent leur position de grand concours national de promotion de la cité verte.

Créées en 2008 par Val'Hor, l'Interprofession de l'horticulture et du paysage, les Victoires du Paysage ont pour mission de promouvoir l'aménagement paysager contemporain, et de sensibiliser élus, chefs d'entreprise et particuliers à l'importance du végétal et du paysage au sein de la Cité.

Le Jury vient de désigner les aménagements paysagers et les maîtres d'ouvrages nominés, dans les trois catégories du concours (collectivités, entreprises et particuliers) pour la 2e phase du concours, à savoir les visites techniques sur le terrain par le jury, de juillet à fin septembre.

Ce sont 81 dossiers qui ont été retenus, dont 24 aménagements de la Région Ile-de-France.

En Seine-et-Marne, ont ainsi été retenus la société Immobilière 3F pour la ZAC du Chêne Saint-Fiacre, à Chanteloup-en-Brie, et le ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer pour la restructuration du site du “pôle ville” du MEEDDAT à Marne-la-Vallée.