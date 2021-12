Vinci Construction France au Mipim avec “Treed It” et Epamarne

Valérie pécresse, la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, était présente au côté de Vinci et d'Epamarne afin de faire la promotion de la construction durable francilienne.

Développé et construit par Vinci Construction France, le démonstrateur Treed It constitue un projet exemplaire pour illustrer l’ensemble des savoir-faire du leader du BTP en France en matière de construction durable. Il combinera innovations technologiques et comportementales. Achevé pour la rentrée 2018, cet ensemble multifonctionnel de 21 500 m2 est situé au cœur du cluster Descartes de Marne-la-Vallée qui concentre 25 %% des ressources de la Recherche et Développement française sur la ville durable.

A l’occasion du Marché international des professionnels de l’immobilier, organisé à Cannes, Vinci Construction France a proposé aux visiteurs de découvrir la maquette de ce démonstrateur Treed It, une version de la ville de demain à la fois conviviale et adaptée aux nouveaux usages.

L’ensemble multifonctionnel de 21 500 m2 comportera à terme 4 000 m2 de bureaux, 9 000 m2 de résidences étudiantes sociales, 4 500 m2 de résidences étudiantes privées, ainsi que 4 000 m2 dédiés à des commerces, à la restauration, à des services et à un showroom. Ce nouveau lieu viendra créer un îlot de convivialité au sein du Cluster Descartes.

L’ensemble accueillera parallèlement la plus haute tour en structure bois de France (R+10), réalisée par Arbonis, filiale de Vinci Construction France, spécialisée dans la conception-construction bois. Le parking silo de l’opération sera aussi réalisé en ossature bois. Ces deux projets sont lauréats d’un récent appel à projets de l’Ademe.

Le confort des habitants qui occuperont le millier de logements étudiants construit autour du projet sera en outre renforcé par un programme exemplaire en matière de mobilité (gestion des déplacements et de la consommation énergétique de l’habitat, prise en compte des actions du quotidien...) à travers le programme “CO 2 Drive” développé avec les start-up TransWay et MOPeasy.

Treed It va ainsi concentrer les dernières innovations en matière de ville durable. Le projet a vocation à mettre en œuvre les innovations qui seront déployées sur les constructions de demain en termes d’énergie positive, de recours à des matériaux durables et aux dernières innovations constructives.

L’ensemble sera imlanté au sein d’un îlot Bepos, fruit de la recherche de l’Institut de transition énergétique Efficacity. Il bénéficiera à ce titre du marqueur « Efficacity Insight » qualifiant les opérations vertueuses remplissant huit objectifs de performance dont les services apportés par le projet et son empreinte sur le territoire.

Les dernières technologies numériques guideront la conception et la réalisation de cet ensemble. En effet, la technologie de la maquette numérique (BIM), déjà utilisée par Vinci Construction France sur de nombreux projets, sera un instrument essentiel au service de la construction durable. Grâce au renforcement des études en amont, elle permettra une maîtrise accrue des ressources à mettre en œuvre ainsi qu’une meilleure gestion du cycle de vie des bâtiments.