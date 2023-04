Vilogia, acteur du renouvellement urbain de Savigny-le-Temple

Améliorer durablement le cadre de vie des locataires et réaliser des économies sur les factures d’énergie. Voilà ce que doivent permettre ces réhabilitations. À l’heure actuelle, les travaux sont en cours dans les résidences Colonel Remy (71 logements), Les Érables (94), Alfred de Musset (32), La Poste (25) et Protot (56), tandis que les locataires des résidences Pierre Mendès-France, D’Arvigny et Jean-Jaurès seront bientôt concernés. Tous les travaux intègrent une isolation thermique par l’extérieur et une rénovation de l’intérieur des logements. Ils doivent s’achever à l’horizon 2024.

Au-delà de la rénovation et du budget, Vilogia a également décidé de mettre l’accent sur l’amélioration du cadre de vie en créant de nouveaux espaces extérieurs (jardins d’hiver et résidentialisation). Par ailleurs, les locataires pourront bénéficier de la future ligne de bus Tzen 2 qui les reliera, dès 2027, à la gare de Melun.

Une performance énergétique améliorée

Les travaux réalisés vont également renforcer la performance énergétique de chaque résidence. « C’est une des raisons qui a motivé le lancement de ce programme. La réhabilitation va conduire à une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet deserre, déjà mesurable sur nos résidences Ermitage et Chèvrefeuilles, tout en renforçant le pouvoir d’achat de nos locataires grâce aux économies sur leurs factures d’énergie. C’est du gagnant-gagnant », apprécie Gaëlle Velay,directrice territoriale Île-de-France de Vilogia.

Avec son patrimoine de 900 logements, le Groupe Vilogia (plus de 85 logements en France, 1 158 salariés et 431 millions d’euros de chiffre d’affaires) est le premier bailleur de Savigny-le-Temple. « Vilogia participe à la constitution de la joie de notre ville. Pour moi, c'est le plus beau des partenariats », conclut Marie-Line Pichery, la maire (PS) de Savigny-le-Temple.