Villiers-sur-Seine : un pêcheur se noie dans une ancienne carrière

Pêche autorisée, mais baignade strictement interdite. Le plan d’eau de Villiers-sur-Seine, situé près de Provins et au sein d’une ancienne carrière, a été le théâtre d’un drame dans la soirée du 24 juillet.

Un homme de 26 ans, habitant la commune de Jouy-le-Châtel, a trouvé la mort en se noyant, alors qu’il était en train de pêcher la carpe sur ce site appartenant à Voies Navigables de France (VNF).

Selon la compagnie de gendarmerie de Provins, ce jeune père de famille est entré dans l’eau pour vérifier son matériel et pour une raison inconnue, il n’est pas parvenu à revenir sur la berge et a coulé sous les yeux de sa femme enceinte et de sa fille âgée de cinq ans. Malgré l’intervention des secours, il n’a pu être ranimé.

Depuis le début de l’été, c’est le cinquième accident mortel par noyade survenu dans le département.