Villevaudé: une transition digitale réussie pour S.M. Bois

« Nous faisons partie de l'une des seules entreprises du secteur à disposer d'un vrai site marchand destiné aux professionnels et aux particuliers ». Avec déjà près de 1300 visiteurs par jour sur sa plateforme marchande smbois.com lancée en octobre, la société villevaudéenne signe une performance remarquable dans son secteur. Elle a été sélectionnée à ce titre parmi quatre sites marchands par le jury des Trophées du commerce, des services et du tourisme 2018, dans la catégorie “ site de vente en ligne/application mobile“ .

« L'activité augmente sensiblement et nous avons déjà recruté de nouveaux collaborateurs, précise Denis Broyer, chef de projet internet chez S.M. Bois. Et nous recherchons actuellement deux commerciaux ». Le site internet, qui présente une gamme de matériaux pour la construction et le jardin, est désormais doté de plus de 9 000 références (dont 5 000 références représentant le stock disponible immédiatement), grâce au travail fourni par l'équipe web de l'entreprise. « Nous avons souhaité mettre en avant notre métier de négoce et trouver rapidement des solutions techniques pour les personnes en fonction de leur demande, tout en sélectionnant des produits de qualité, peu disponibles à la vente en ligne habituellement », ajoute le responsable.

Il est désormais possible, pour le professionnel, d'avoir en trois clics une idée du produit souhaité et de son prix, directement depuis son smartphone. « C'est un gain de temps pour le client et une plus grande flexibilité dans la préparation du produit pour nous », témoignet- il, précisant que la clientèle professionnelle représente 90 % du total. Dans la même veine, l'internaute particulier peut faire découper des planches de contreplaqué et fabriquer ainsi lui-même son meuble, grâce à l'atelier de transformation digitalisé de l'entreprise. « Nous avons un carnet d'adresses principalement local nous permettant de trouver des solutions à tout type de besoins », résume Denis Broyer.

Un référencement doublé L'entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de quelque 9 millions d'euros, assure aussi sa propre logistique et distribue principalement ses produits en Île-de-France. Loin de se satisfaire de ces premiers résultats, l'équipe web de S.M. Bois compte .poursuivre en profondeur le développement du site internet. « L'objectif est de doubler le nombre de références dans l'année à venir », annonce Denis Broyer.

Ce mouvement oblige aussi tous les services de l'entreprise à s'adapter, comme les préparateurs de commande, dont « le métier est en pleine mutation ». « Ces bons résultats nourrissent forcément beaucoup d'espoirs pour la suite. Nous restons à l'écoute du marché, la taille de notre structure nous permettant de rester réactifs », conclut Denis Broyer.

Le site internet : https://www.smbois.com/