Villevaudé : S.M. Bois primée pour sa communication

Si toutes les entreprises n'ont pas encore tiré entièrement profit des possibilités offertes par le numérique, la société S.M. Bois a quant à elle décidé de prendre les devants dès octobre 2018. Après avoir constitué une équipe web, l'entreprise villevaudéenne a lancé son site www.smbois.com et rapidement atteint le millier de visiteurs journaliers. Elle vient de remporter un ConstruCom Awards, - un concours récompensant les entreprises françaises du domaine de la construction pour leur politique en matière de communication et de marketing -, après avoir été nominée lors des Trophées du commerce, des services et du tourisme 2018 dans la catégorie “site de vente en ligne/application mobile”. Plus précisément, S.M. Bois a remporté l'award “digitalisation du point de vente – e-commerce “ pour son site internet, au côté d'entreprises nationales, voire internationales, telles que Vinci, Saint-Gobin et Nicoll.

L'entreprise familiale fait office de modèle dans son secteur d'activité ; et même plus largement. En effet, sur les quelque 3,8 millions de PME que compte la France, 61 % seulement avaient entamé leur transition digitale et 90 % n'avaient pas encore développé de solutions de vente en ligne à la fin 2017. C'est en outre la seconde fois que S.M. Bois remporte un prix organisé par Batiactu Group. Elle avait remporté un trophée Batiactu de la construction et de l'immobilier en 2009. Cette performance est également remarquable compte tenu de la concurrence exercée par les grandes surfaces de bricolage, qui dominent ce marché. Après avoir atteint près de 1 300 visites par jour à la mi-2018 , le site de S.M. Bois est désormais fort de quelque 2 100 visites journalières, soit une multiplication par trois des visiteurs en trois ans. L'entreprise peut par ailleurs répondre chaque semaine à près de 30 commandes, quels que soient les horaires de fermeture des bureaux physiques.

Pourquoi S.M. Bois s'est-elle lancée dans cette aventure audacieuse ?

« L'avantage d'une petite structure comme S.M. Bois est la flexibilité. Elle nous permet de lancer des projets ambitieux sans avoir les contraintes des entreprises de plus grande taille », explique Denis Broyer, chef de projet internet chez S .M. Bois. Autre avantage selon Denis Broyer, l'équipe de S.M. bois est aussi certifiée et comprend des salariés directement dédiés au web et à la communication. « L'expérience du web nous aide également à dépasser les contraintes liées aux produits que nous vendons et à la nature de notre activité. En effet, nous devons ajuster le tarif pour chaque produit et adapter les conditions de paiement et de livraison à chaque client ».

À l'avenir, S.M. Bois compte recourir de manière plus importante à des prestataires digitaux spécialisés pour la recherche sur le site, l'e-mailing, le cycle de vie du produit, le transport et le développement de fonctionnalités. L'entreprise va également ouvrir la possibilité d'une livraison par semi-remorque partout en France, pour ses « projets d'importance ».