Villeparisis : non au Grand Paris

Si Villeparisis a rejoint la communauté de communes « Plaines et Monts de France », conformément à la Réforme des Collectivités Territoriales (loi du 16 décembre 2010), et suite à l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2013, la commune ne souhaite pas rejoindre le Grand Paris.

La métropole du Grand Paris rassemblera, dès le 1er janvier 2016, Paris et les communes de la petite couronne, soit les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Au total, la métropole du Grand Paris regroupera 124 communes et 7 millions de Franciliens, soit plus de la moitié des habitants de la région parisienne.

Les élus villeparisiens ont pris la décision de « marquer leur refus d’intégrer la métropole du Grand Paris » par crainte de ne pas être entendus et de se fondre dans la masse. « Quel poids auront nos 25 000 habitants face aux 7 millions de la métropole ? ». En outre, la petite commune serait encore plus à la marge puisqu’elle se situerait à l’extrême est du Grand Paris.