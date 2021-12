Villeparisis : Fermeture du domaine de Morfondé

Un contrôle inopiné et approfondi de l’établissement du Domaine de Morfondé, situé à Villeparisis, appartenant et géré par l’Armée du Salut, avait mis en évidence de sérieux dysfonctionnements. Le Conseil général a réagi en organisant la réorientation des jeunes qui lui étaient confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le 9 juillet dernier, il a notifié à l’Armée du Salut son projet de fermer définitivement l’établissement et l’a invité à présenter ses observations. La Fondation Armée du Salut a soumis au Département ses propositions pour le maintien de l’activité du Domaine de Morfondé. Le Département a examiné ces propositions et n’a pas été convaincu de la capacité de la Fondation à remédier de manière durable à l’ensemble des dysfonctionnements constatés. D’où la décision prise par le Conseil général de fermer définitive l’établissement de Morfondé.