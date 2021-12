Villeneuve-le-Comte : Complexe touristique

S’inscrivant dans le cadre du concept touristique « Villages Nature », il est prévu, dans un premier temps, pour 1 730 hébergements. Fonctionnant 24h/24 et 7 jours sur 7, il devrait employer 1 100 personnes en 2016 et 1 600 deux à trois ans plus tard. En comptant les emplois induits, 4 000 à 5 000 personnes travailleront autour de ce site, dont les travaux devraient commencer à l’automne. L’accueil, l’animation, la réception, la restauration et les commerces non alimentaires représentent presque la moitié des postes créés. La moitié des postes concerneront la maintenance, les espaces verts, la sécurité, l’hygiène, et l’hébergement. Les autres postes se partagent entre l’administration générale, le commercial et le marketing. Il est encore trop tôt pour postuler a tenu à préciser Dominique Coquet, patron de Villages Nature, indiquant que le recrutement commencera un an avant l’ouverture. Le site www.villages-nature.com sera équipé d’un espace pour postuler. Les structures comme Pôle Emploi, les Maisons pour l’Emploi ou les missions locales disposeront des fiches de postes. Marc Pichoir, directeur des opérations Villages Nature, a déclaré que la priorité à l’emploi sera donnée aux Seine-et-Marnais.