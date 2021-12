Villenauxe-la-Petite : Une maison primée

De nombreuses personnalités étaient présentes, dont Vincent Eblé, président du Conseil général de Seine-et-Marne, Anne-Marie Charle, présidente de la Communauté de communes de la Bassée et Bernard Duheim, vice-présent de Maisons paysannes de France. « La petite maison dans la Bassée » a fait l’objet d’une rénovation approfondie, tout en conservant son authenticité de maison briarde. Les travaux ont été menés par l’association « Patrimoine et culture en Bassée », avec l’aide du Conseil général et de plusieurs communes avoisinantes : Bray-sur-Seine, Bazoches-les-Bray, Chalmaison, Gravon, Grisy-sur-Seine, Mousseaux-les-Bray, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine et Saint-Sauveur-les-Bray.

L’association Maisons paysannes de France, fondée en 1965 et reconnue comme organisme d’utilité publique par décret du 20 mars 1985, poursuit un triple objectif : sauvegarder les maisons paysannes traditionnelles en favorisant leur entretien et leur restauration selon les conditions propres à chaque région ; protéger le cadre naturel et humain des maisons paysannes et de leurs agglomérations ; promouvoir une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec les sites. La communauté de communes de la Bassée comprend vingt-trois communes, les plus peuplées étant Bray-sur-Seine, Gouaix, Les Ormes-sur-Voulzie, Bazoches-les-Bray, Chalmaison, Mousseaux-les-Bray et Hermé.