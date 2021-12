Ville durable : Quos lève 500 000 euros

En 2017, elle réalise sa première levée de fonds grâce à un crowdfunding labélisé Croissance Verte par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Quos veut développer un réseau commercial de vente directe et indirecte sur tout le territoire français. Dans ce sens, l'entreprise a réalisé une deuxième levée de fonds auprès d'acteurs industriels et financiers dont Total Développement régional. « Il est important à nos yeux d'avoir la confiance des financiers qui ont l'habitude d'être confrontés à la réalité du marché. Cela prouve que notre approche orientée durable n'est pas qu'une utopie. Grâce à cette levée de fonds ,nous allons pouvoir accélérer notre développement et promouvoir nos projets à l'échelle supérieure », souligne Julian Joumouillé, fondateur de la start-up.

La pépite seine-et-marnaise conçoit et fabrique pour les citoyens, les mairies et les industriels, des systèmes urbains qu'elle souhaite rendre innovants. Gestion du stationnement en voirie, analyse du trafic, poubelles à détection de remplissage, éclairage contrôlé, signalisation autonome, cloud sécurisé, applicatifs web et smartphones… Ses produits sont conçus et fabriqués en France.

Le portail web et l'application mobile Quos permettent de superviser et de gérer ses opérations quotidiennes, sur le terrain, en temps réel, grâce à des points de mesure sans fil dédiés à la remontée d'information à distance. Ses points de mesure permettent de collecter des informations utiles à ses clients sur le terrain et en temps réel. L'approche de Quos intègre le design dans une approche durable dès la conception. Son équipe est en effet composée d'ingénieurs, d'architectes designers impliqués dans l'écoconception et l'intégration urbaine.

Ces spécialistes des objets connectés ont pour objectif d'optimiser la gestion de l'espace urbain, d'économiser les énergies primaires (eau, pétrole, électricité) mais aussi réduire les émissions de CO2 dues à l'exploitation des grands ensembles. L'équipe Quos développe notamment des points de mesure alimentés de façon autonome et durable, d'une durée de vie de 10 ans. L'entreprise a notamment développé un point de mesure de stationnement capable de générer sa propre énergie par la différence de température entre l'air et le sol.