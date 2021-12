Future Days, 2e édition

Les Future Days réunissent Cité Descartes des scientifiques, donneurs d'ordre, entreprises, grands groupes, start-up et PME innovantes, tous acteurs de la ville de demain.

Participez et échangez autour de problématiques internationales : les enjeux territoriaux et sociétaux dans l'innovation, les dynamiques des transformations urbaines dans le monde, l'Intelligence artificielle dans la ville. Identifiez de nouvelles compétences, innovations et technologies en rendez-vous programmés à l'avance avec des entreprises, des chercheurs ou encore des collectivités. Exposez vos innovations auprès des acteurs des villes de demain et découvrez les démonstrateurs des start-ups et structures de recherche. Des visites du cluster villes durable de la Cité Descartes sont aussi prévues.

Rendez-vous les 21 et 22 novembre de 9 heures à 18 heures

ESIEE-Paris, avenue Ampère, Champs-sur-Marne.

Programme complet sur www.futuredays.fr

Inscription en ligne : futuredays.vimeet.events/fr/