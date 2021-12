« Ville de demain » : deux Écocités seine-et-marnaises lauréates

Sur 17 candidatures en Île-de-France, 13 sont lauréates. La mobilisation francilienne au projet « Ville de demain » a été récompensée. Les territoires concernés, qui représentent plus de 5 millions d'habitants, bénéficieront d’une cinquantaine de millions d’euros de subventions pour réaliser 103 actions.

Les 13 Écocités lauréates, bénéficiaires du fonds « Ville de demain », sont : Paris (75), Descartes - Marne-la-Vallée (77), Sénart (77), Seine-Aval (78), Saclay (78/91), La Défense Seine-Arche (92), Mont-Valérien (92), Société du Grand Paris (92/93/94), Est ensemble - plaine de l'Ourcq (93), Plaine commune (93), Quartier universitaire international du Grand Paris (93), Grand Roissy (93/95) et Ardoines – Seine-Amont (94).

Ces Écocités sont récompensées pour leurs nombreux projets d’agriculture urbaine, de rénovation thermique, d’éclairage intelligent ou encore de constructions à faible empreinte écologique… Toutes ces actions s’inscrivent dans une volonté de construire la ville de demain, plus respectueuse de l’environnement.

Le préfet de région a souligné ce très bon résultat qui traduit « la forte dynamique de projets sur les territoires franciliens et la volonté des acteurs impliqués de promouvoir les innovations urbaines dans ces nouvelles Écocités ». Cette annonce a rassemblé les représentants des porteurs de projets lauréats, leurs partenaires et l'ensemble des acteurs (collectivités territoriales, les établissements publics d'aménagement, les agences et les services de l’État). L’année 2016 marquera la contractualisation des actions.