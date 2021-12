Villaroche : Le Training Center inauguré

Adapter l'offre de formation à la demande des entreprises du secteur. C'est l'objet de la formation “Training Center 4.0”, mise en place au cœur du site de Paris-Villaroche. C'est le PDG de Zodiac, Daniel Hernandez, qui a alerté le premier sur ses besoins en main d'œuvre locale. Le président du Sympav (Syndicat mixte d'activités du pôle d'activités de Paris-Villaroche), Louis Vogel, n'a pas manqué de le rappeler, lors de son discours inaugurant les quelque 10 000 m² d'atelier qui permettront notamment de former des opérateurs régleurs sur des machines à commande numérique. D'autres entreprises ont témoigné leur intérêt, dont JPB Système, qui a annoncé récemment s'être « positionnée sur l'achat de quatre hectares de terrain supplémentaires » sur l'aérodrome de Villaroche afin de « faire face à son développement ».

Destinée principalement aux demandeurs d'emploi et aux jeunes inactifs, sans limite d'âge et sans sélection préalable, cette formation se veut comme un tremplin vers l'obtention d'un CDI. La réforme du système de la formation entrée en vigueur au 1er janvier dernier a en effet prévu l'individuation des parcours. De fait, le Training Center dispense un apprentissage flexible et adapté au parcours de chacun des bénéficiaires, grâce à la mutualisation des forces du Greta MTE 77, du CFA académique de Créteil et du lycée Léonard-de-Vinci de Melun.

L'objectif est d'accompagner 200 bénéficiaires sur les deux années expérimentales du projet (60 postes sont d'ores et déjà à pourvoir sur Melun, 15 sur Sénart-Lieausaint et 10 au sein de l'aérodrome auprès de JPB Système et Zodiac Fluid Equipment). Le dispositif, aura ensuite vocation « à être pérennisé », pour dynamiser « l'attractivité du territoire ».

Soutenu par l'Union européenne, au titre du Fonds social européen, ce projet est un « atout économique majeur » pour le territoire, qui recèle « un fort potentiel d'emplois » pour les prochaines années, selon l'agglomération Melun Val de Seine. Le site regroupe actuellement 8 000 salariés et 7 500 d'entre eux sont rattachés au groupe Safran.