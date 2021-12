Villages Nature, un chantier vert exemplaire

Si l’année 2014 a été consacrée à la finalisation des études, des plans et au démarrage des travaux de construction, la mise en place de la démarche « Chantier Vert » a permis de valider les premiers engagements concrets de la destination sur les 10 cibles du Plan d’action durable de Villages Nature.

Préoccupation majeure en phase de chantier, de nombreuses mesures ont été prises afin de minimiser l’empreinte écologique du chantier, créer de nouveaux habitats naturels et ainsi garantir la protection des écosystèmes et des espèces présents sur les lieux. Pour ce faire, huit des dix étangs et mares du site ont été aménagés en habitats naturels et les travaux de déblaiement ont été menés à la fin de la saison de reproduction des espèces.

Un autre axe de planification stratégique a été le creusement précoce des 15 hectares de lacs afin qu’ils se remplissent naturellement en eau de ruissellements et ainsi éviter tout apport complémentaire en eau à l’ouverture.

Bien que la construction de Villages Nature ne soit, sur la période couverte par le rapport, qu’aux premiers stades, Bioregional se réjouit déjà des résultats extrêmement positifs avec le recyclage de 64%% des déchets de construction et seulement 2%% de déchets envoyés à la déchetterie (données en poids). De même, aucun des matériaux excavés n’a été exporté du chantier. Ils ont ainsi été réutilisés sur le site et le bois défriché a été recyclé, par exemple, pour la construction d’équipements d’aménagement paysager et d’œuvres de Land Art.