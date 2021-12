Villages Nature : réunion opportunité emploi à Villeneuve-le-Comte

La date officieuse d'ouverture est le 24 juillet prochain. Cette dernière sera officielle en mai, lorsque Villages Nature lancera une campagne publicitaire d'envergure. Le groupe est entré en phase de recrutement de 800 postes de travail, pour la plupart dans le domaine des services (hôtellerie-restauration).

Les partenaires de l'État (sous préfectures, Direccte, DDCS, inspection d'Académie, Pôle emploi), des collectivités territoriales (conseils régional et départemental) et associatifs (missions locales, AFPA, Cap emploi) ont fait le point des besoins en formations et informations sur ces opportunités d'emplois.

Au 16 mars, les perspectives de recrutement concernaient essentiellement des personnes issues du tissu local, avec 84 % de Seine-et-Marnais et 93 % de Franciliens.

La mobilisation des acteurs a été positivement soulignée par la direction de Villages Nature qui a également rappelé ses engagements, notamment en matière d'emplois aidés (insertion, handicap, seniors).