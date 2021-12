Villages Nature recrute

La société Villages Nature Paris, co-créée par Euro Disney et Pierre & Vacances-Center Parcs, dont la pose de la 1ère pierre avait eu lieu en présence du Premier ministre, Manuel Valls, en décembre 2014, démarre ses recrutements en vu de son ouverture.

Cette future destination touristique d'envergure européenne ouvrira ses portes en fin d'année.

Le groupe annonce que 73 offres ont été publiées sur le site de Pôle Emploi concernant les métiers liés aux activités aquatiques.

Et notamment des maîtres-nageurs sauveteurs et des sauveteurs aquatiques pour l'Aqualagon, l'un des plus grands parcs aquatiques couverts d'Europe (11 500 m²).



Les offres relatives aux métiers de l'accueil et de la réception, des animations et de la maintenance seront disponibles dans les prochaines semaines. Celles liées aux métiers de la restauration et des commerces, de la sécurité, de la propreté ainsi que des jardins, espaces verts et soins des animaux, le seront à la fin du mois de janvier.

Des postes bilingues

« Sur certains postes en forte interaction avec nos hôtes, il est primordial que nos collaborateurs puissent parler une deuxième langue, en priorité l'anglais. Le sens de l'accueil et la qualité du service sont également essentiels afin d'offrir à nos hôtes les meilleures conditions de séjour », précise David Merafina, DRH de Villages Nature Paris.

La destination étant ouverte toute l'année, il s'agira principalement d'emplois permanents assurés majoritairement en CDI.

Après s'être engagé en faveur de l'emploi local, le vaste projet d'éco-tourisme de Marne-la-Vallée souhaite faciliter l'insertion des personnes en difficulté sur le marché du travail. Ainsi, Villages Nature a signé en octobre dernier une convention de partenariat entre l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) visant à faciliter l'accès des publics en difficulté.