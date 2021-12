Villages de caractères : le Département labellise sept nouvelles communes

En 2016, de nombreux dossiers ont été examinés par la Commission départementale de labellisation. La cérémonie de remise des prix s'est tenue à l'Hôtel du département, en présence de Jean-Jacques Barbaux, président du Conseil départemental, Franck Vernin, vice-président du conseil en charge du tourisme et président de Seine-et-Marne Tourisme, et Valérie Lacroute, présidente de l'Union des maires de Seine-et-Marne et députée de Seine-et-Marne.

Ils ont récompensé sept nouveaux villages : Barbizon, Beaumont-du-Gâtinais, Grez-sur-Loing, Montceaux-les-Meaux, Seine-Port, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-sur-Bellot.

Un label valorisant une offre touristique de proximité et d'authenticité

La création du label “Villages de Caractère de Seine-et-Marne” est portée par le Département, Seine-et-Marne Tourisme et le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement).

« Ce label traduit notre volonté de valoriser l'offre touristique de proximité des villages seine-et-marnais », a déclaré Jean-Jacques Barbaux.

« Nous sommes ravis de valoriser une offre touristique de proximité et d'authenticité destinée aux nombreux visiteurs attirés par le charme de nos villages », a ajouté Franck Vernin.

La labellisation est ouverte aux communes de moins de 3 500 habitants souhaitant valoriser le patrimoine existant, les animations culturelles, les produits du terroir et l'offre touristique de proximité. Une charte définit les critères requis intégrant notamment : l'ambiance générale, la qualité du patrimoine bâti, le plan d'accessibilité des personnes en situation de handicap, les services et les animations...