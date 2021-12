Villabé : le magasin Décathlon va fermer

Le magasin Décathlon de Villabé (Essonne) ne fêtera pas son 30e anniversaire en 2022. Ouvert en novembre 1992, il s'apprête à fermer ses portes en raison de l'évolution du contexte urbain de son environnement et de la restructuration du maillage physique de l'enseigne spécialisée dans la vente d'articles sportifs. D'une surface de 1 200 m2, il employait 12 personnes. En concertation avec la direction des ressources humaines, celles-ci vont être redéployées dans cinq autres magasins franciliens (Cesson, Brétigny-sur-Orge, Varennes-sur-Seine, Herblay et Sainte-Geneviève-des-Bois) à partir du 25 septembre. Quant aux clients, ils auront la possibilité, dès le 19 septembre, de se rendre dans l'un des cinq magasins de l'enseigne situés à moins de 20 minutes de Villabé (Cesson, Brétigny, Varennes, Evry et Sainte-Geneviève).