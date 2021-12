Vigimitage, l'appli qui lutte contre les dépôts sauvages

Innovante et gratuite, la plateforme Vigimitage a été mise en œuvre dans le département par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Île-de-France (Safer IDF). Sa mission : traquer le mitage, véritable fléau caractérisé par des dépôts sauvages en pleine nature, du caravanage et des constructions illégales. L'application accompagne les collectivités dans l'observation et la prévention du phénomène. Elle propose également une assistance aux procédures pénales et administratives de résorption des cas de mitage.

Car les conséquences de celui-ci sont multiples et néfastes : grignotage progressif des espaces agricoles, forestiers ou naturels, compromettant ainsi leur capacité productive, perte des surfaces naturelles, atteinte à l'environnement (pollution des sols, disparition de la biodiversité), dégradation des paysages et coût pour la collectivité (remise en état et frais de justice). Autant dire que le mitage représente un risque majeur pour le développement du territoire francilien et de la Seine-et-Marne en particulier.

Dans ces conditions, la vigilance des élus est essentielle. L'utilisation de Vigimitage y contribue grandement. En Seine-et-Marne, la plateforme a été déployée avec le concours de la Direction départementale des territoires (DDT 77) et de l'Union des Maires (UM 77). Ce portail interactif en ligne propose des solutions concrètes pour enrayer le phénomène via trois fonctionnalités. L'observation tout d'abord, qui consiste à recenser des espaces impactés par le mitage et à suivre leur évolution. La prévention, ensuite, avec l'identification des secteurs à risques, l'information et la sensibilisation sur les outils de prévention des risques d'apparition du mitage. La résorption, enfin, qui se traduit par la mise à disposition de solutions concrètes (procédures administratives et pénales, guides, édition de documents permettant d'initier les procédures de résorption).

Opérationnelle depuis le 22 mars sur l'ensemble de la Seine-et-Marne, Vigimitage devrait être déployée sur l'Île-de-France cette année, puis sur le territoire national. Une façon pour la Safer et ses partenaires de réaffirmer leur mobilisation pour la préservation de l'environnement.

Renseignements : vigimitage@safer-idf.com.