Vianavigo, l'application transport en temps réel

Pour les bus, le service est à ce jour disponible sur les arrêts de près de 530 lignes de bus en Île-de-France : RATP (Paris et banlieue) et Transdev (réseaux TRA, CSO, TVO Valmy, Apolo 7, Montesson, Rambouillet, Vulaines, Lieusaint, Vaux le Pénil, et Conflans).

Vianavigo est l’application officielle gratuite de recherche d’itinéraires du STIF. Cette application des transports en commun en Île-de-France (itinéraires, horaires, trafic…) intègre tous les modes de transport en commun et l’offre des 74 entreprises de transport (RATP, SNCF, réseau Optile). Depuis sa création en 2012, elle a été téléchargée plus de 750 000 fois. Alors ne laissez pas passez le train, téléchargez-la !