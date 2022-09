Vestack ouvre un deuxième site d’assemblage à Saint-Germain-Laval

Cette nouvelle ligne de production sera opérationnelle dès la fin de l’année à Saint-Germain-Laval. Sur plus de 25 000 m2, le groupe Vestack y réalisera des immeubles résidentiels et des locaux d’activité. Ceux-ci seront assemblés à partir de panneaux de planchers et de murs en matériaux biosourcés. Ce nouveau site permettra d’accroître la productivité et de démultiplier les capacités de production de celui de Poincy, également en Seine-et-Marne. Plus de 40 emplois vont être créés.

Vestack utilise une technologie (Protech) permettant à ses clients promoteurs de construire des bâtiments avec une empreinte carbone trois fois inférieure, deux fois plus rapide et sans aucun surcoût par rapport à une construction traditionnelle. L’entreprise a également développé une solution de conception digitale BIM permettant de modéliser un jumeau numérique du bâtiment qui est ensuite décliné en instructions de production.

« Cette implantation confirme notre capacité à déployer rapidement et efficacement nos City Factories. Ces véritables usines de la ville de demain vont nous permettre de changer vite d’échelle » déclare Sylvain Bogeat, l’un des fondateurs de Vestack.

Une quarantaine d’emplois créée

Pour la foncière IDF Investissements & Territoires, créée en juillet 2020 à l’initiative de la Région Île-de-France, la Banque des Territoires, la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France, la Caisse d’Epargne IDF et le Crédit Mutuel Arkéa, cette implantation est en parfaite adéquation avec sa mission. En effet, elle concentre ses investissements sur des actifs immobiliers, prioritairement sur des territoires situés en moyenne et grande couronnes. Le rachat du site de Saint-Germain-Laval s’inscrit dans le cadre d’un soutien à plusieurs entreprises industrielles franciliennes qui recherchent un investisseur immobilier pour déployer leurs activités.

« Cette opération va permettre de reconvertir un site industriel labellisé “clé en main” par Choose Paris Région, qui était vacant depuis 2020. Nous contribuons ainsi à sa requalification avant qu’il ne devienne une friche industrielle. Notre intervention va aussi permettre la création d’une quarantaine d’emplois sur le territoire du Pays de Montereau par une entreprise innovante et vertueuse », se félicite Alexandra Dublanche, présidente de la SEM Île-de-France Investissements & Territoires et vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France. Pour Vestack, c’est aussi une façon de participer au plan de relance de l’industrie francilienne et à l’émergence d’un nouveau modèle d’urbanisme durable.