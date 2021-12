Vert-Saint-Denis : les habitants invités à imaginer le futur parc du Balory

Lien entre le bourg de Vert-Saint-Denis et le l'écoquartier du Balory, ce parc fait l'objet d'une démarche de coconstructrion novatrice autour d'une plateforme numérique. Cet outil permet aux habitants de dessiner en 3D les contours et les aménagements de cet espace vert au sein de l'Écoquartier. Il est développé par la start-up 1001 Rues dans un format ludique et intuitif.

Pilotée par l'Epa Sénart, la démarche a, selon l'Epa, « pour objectif d'impliquer plus encore les habitants dans l'aménagement de leur ville, l'une des 10 communes de l'Opération d'intérêt national de Sénart ».

L'application d'e-concertation porte sur les aménagements sportifs, pédagogiques et de loisirs et sur le mobilier urbain. Les habitants ont la possibilité de naviguer au sein de cinq zones du parc : les entrées, le parcours sportif et les trois espaces d'activités. Pour chacune des zones ouvertes à la concertation, les utilisateurs disposent d'une réserve de 200 points à dépenser par zone, pour aménager virtuellement le parc. Ce crédit diminue selon les options sélectionnées, en cohérence avec la réalité et la faisabilité des idées. Les résultats de la consultation seront intégrés au “Cahier des charges citoyen“, qui servira à l'élaboration du projet définitif de ce parc-nature.

Pour participer, se rendre sur http://parcdubalory.1001rues.com/ avant le 1er juillet.