Versement du solde de la taxe d'apprentissage : J-15

La procédure est simplifiée pour le versement de la taxe d'apprentissage en 2020. Son montant reste inchangé, de même que son assiette. Le taux s'élève à 0,68 % de la masse salariale des entreprises (hors Alsace Moselle). Les nouvelles dispositions divisent en deux parts son produit :





" Grâce à votre soutien, nous pourrons développer nos actions en faveur des jeunes et des entreprises ! Verser au Point A le solde de la taxe d'apprentissage (13 %), c'est investir dans un dispositif dédié à l'accompagnement des jeunes et des entreprises au service de l'orientation et de la promotion des métiers.", plaide la CCI Seine-et-Marne.

Le Point A est un service unique de la CCI Seine-et-Marne dédié à l'accompagnement des jeunes et des entreprises au service de l'orientation, de la promotion des métiers et de l'apprentissage. Il est habilité à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (13 %).



