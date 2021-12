Vers des solutions connectées pour le maintien à domicile

En Seine-et-Marne, toutes les classes d'âge progressent. Chaque année, 130 000 personnes de plus atteignent la soixantaine. Pour répondre au nombre croissant de seniors et à l'allongement de la durée de vie, le Département « a la volonté d'engager une politique ambitieuse en faveur de l'autonomie et du maintien des personnes âgées à leur domicile ».

Il développe ainsi une politique de proximité pour les aînés avec le lancement de son annuaire recensant les établissements médicosociaux pour les personnes âgées et handicapées ; en utilisant des outils numériques afin d'instruire les dossiers directement au domicile des personnes âgées ; en multipliant les téléprocédures...

L'objectif du Département est ainsi de permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile le plus longtemps possible, en bénéficiant différents services tels que la Téléassistance77, les modes de paiement plus simples et plus sécurisés, notamment les CESU (Chèques Emploi Service Universels), l'accès à l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour se faire aider par une personne au quotidien…

Parallèlement, les 14 Maisons départementales des solidarités (MDS) et les centres d'information (CLIC) sont là pour aider les seniors dans toutes leurs démarches.