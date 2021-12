Vente en ligne : les commerçants de Nemours et Fontainebleau s'activent

Les commerçants de Nemours se remettent au numérique. Au printemps dernier, lors du premier confinement et de la fermeture administrative de leurs magasins, ils avaient lancé l'opération « Proxi-commerce » basée sur des bons d'achat abondés. Aujourd'hui, nouvelle mobilisation toujours orchestrée par l'association des commerçants « Les Vitrines de Nemours ». Cette fois, ils proposent, via une plateforme numérique, de la vente en ligne avec de la livraison à domicile ou un système de « click and collect » (articles commandés sur internet à retirer en magasin). Outre son côté valorisant et moderne, cet outil digital présente l'avantage d'unifier et de centraliser les éventuels sites internet dédiés de chaque commerce. Car l'objectif est de rester visible durant cette période d'inactivité, afin d'être de nouveau attractif au moment des fêtes de fin d'année. Venir titiller les géants de la vente en ligne n'est pas non plus pour déplaire aux commerçants nemouriens.

Leurs collègues et voisins de Fontainebleau, soutenus par la mairie, réfléchissent également à un projet de « Market Place 100 % bellifontaine ». Ce projet pourrait prendre la forme d'une mise en ligne classique (catalogue de produits) ou bien d'un outil de gestion digital plus élaboré (stocks, paiement, livraison…). La municipalité leur a ainsi adressés un questionnaire, afin de définir les contours de cette future plateforme numérique locale.