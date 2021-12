Vente à emporter ou livraison, les restaurateurs de Melun se transforment

Cette liste n'est pas exhaustive, et elle est susceptible de changer régulièrement.

Pour plus d'informations vous pouvez aussi consulter le site dédié https://melun.boutic-app.fr/

COFFEE SHOP

CARBONE COFFE SHOP

1 rue Jacques Amyot // Centre-ville

Boissons chaudes et froides et pâtisseries.

Vente à emporter de 10h à 15h.

https://www.facebook.com/Carbonecoffeeshop/

RESTAURANTS

LA TABLE DE DIMITRI

9 rue Jacques Amyot

Menu différent chaque semaine (plats traditionnels)

Jours de Commande : mercredi & vendredi

Contact Commande : 01 64 09 42 16

https://www.facebook.com/La-table-de-Dimitri-109886814023754/

latablededimitri.fr

Retrait au restaurant

CHEZ PAPA OURS

3 rue Jacques Amyot

Menu différent chaque semaine à retrouver sur Facebook ou site internet (burgers, …

Jours de Commande : Du mardi au vendredi, une heure avant le retrait, de préférence la veille avant 22h. pour une meilleure organisation

Commande via le site : chezpapaours.eatbu.com

https://www.facebook.com/Chezpapaours/

Retrait au restaurant entre 11h30 et 14h00

PRIMAVERA

20 rue carnot

Pizzas base tomate et base crème

Jours de Commande : du lundi au dimanche

Commande : 01 64 79 43 84

https://www.facebook.com/primaveramelun/

https://www.pizzeria-melun-primavera.fr/

Retrait au restaurant // UBER EAT

LA BODEGA

18 quai Hippolyte Rossignol

Tapas, paella, desserts, …

Jours de Commande : Du vendredi au dimanche de 12h à 14h, Commande à effectuer 1 jour à l'avance

Contact Commande : 06 26 33 21 32

Retrait au restaurant entre 12h00 et 14h00

http://www.bodega-melun.fr/

https://www.facebook.com/LaBodegaMelun/

L'USINE

9 route de Nangis

Burger, plats traditionnels, salades, desserts, …

Jours de Commande : Du lundi au dimanche de 11h à 14h30 et de 18h à 21h30

Contact Commande : 01 64 39 14 19

Retrait au restaurant entre 12h00 et 14h30 et 18h à 21h30

Livraison à domicile (Melun, Le Mée sur Seine, Maincy, Rubelles, Vaux le pénil, Moisenay, Blandy les Tours, Le Châtelet en Brie, Sivry Courtry et Dammarie les lys)

https://www.facebook.com/lusine.melun?ref=ts&fref=ts

BEST OF BANGKOK

34 rue Saint-Barthélémy

Cuisine thaï

Jours de Commande : Du lundi au vendredi de 11h à 14h et 18h à 22h30

Le samedi et dimanche de 18h à 22h30

Contact Commande : 01 64 37 83 84

Retrait au restaurant du lundi au vendredi de 11h à 14h et 18h à 22h30

Et le samedi et dimanche de 18h à 22h30

Livraison à domicile possible (Melun, le Mée-sur-Seine, Rubelles, Maincy, Vaux-le-Pénil, Voisenon, Vert-Saint-Denis, Dammarie-les-Lys, la Rochette)

https://www.facebook.com/bob77000/

L'ESCAPADE

18 rue Saint Barhelemy

Cuisine traditionnelle. Carte qui change toutes les semaines

Jours de commande : Du lundi au vendredi - Commandez la veille jusqu'à 22h

Contact commande : 01 64 10 82 45

Livraison entre 15h00 et 17h00 (Melun, le Mée-sur-Seine, Livry sur Seine, Rubelles, Voisenon, Vaux-le-Pénil, la Rochette)

https://www.facebook.com/lescapaderestaurantmelun/

LA BULLE GOURMANDE

31 rue Saint-Ambroise

Cuisine traditionnelle.

Jours de commande : Du lundi au samedi - Commandez 24h à l'avance

Contact commande : 06 82 21 53 27 // 06 33 84 65 96 // contact@labullegourmande.com

Retrait au restaurant entre 11h30 et 14h du lundi au samedi

Livraison entre 14h30 et 16h30

https://www.facebook.com/La-Bulle-Gourmande-562845127112544/

https://www.labullegourmande.com/

IL MELOGRANO

10 quai Hippolyte Rossignol

Cuisine italienne

Jours de commande : Du jeudi au dimanche

Contact commande : 01 64 41 65 97 ou sur le site internet

Retrait au restaurant : jeudi entre 18h30 et 20h30 // entre 12h et 14h et entre 18h30 et 20h30 du vendredi au samedi // 12h à 14h le dimanche

https://www.facebook.com/ilmelogranomelun/

www.ilmelograno.fr

L'ETOILE KABYLE

11 rue Saint-Liesne​

Cuisine marocaine - couscous et tajines

Jours de commande : du lundi au dimanche

Contact commande : 01 64 52 28 81

Livraison à domicile

https://www.facebook.com/letoilekabyle.letoilekabyle.1