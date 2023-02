Venez tester le simulateur de vieillissement à Serris

Il n’est jamais évident de comprendre les difficultés éprouvées par nos aînés dans les gestes du quotidien. Pour une meilleure prise de conscience, le Groupe Domitys a donc décidé d’organiser une opération de sensibilisation à destination du grand public. Le leader des résidences services seniors propose, en effet, de se mettre dans la peau d’une personne âgée, à l’aide d’un simulateur de vieillissement. Chacun peut ainsi mieux se rendre compte des difficultés liées à l’âge et saisir les limites psychomotrices des seniors pour les accompagner plus efficacement. Ce simulateur est disponible jusqu’au 3 février à la résidence “Saria”, à Serris.

En enfilant une combinaison, les professionnels du secteur et les collaborateurs de Domitys se mettent aussitôt dans la peau des personnes fragilisées qu’ils accompagnent. Troubles musculaires et squelettiques, mais aussi visuels et auditifs liés au vieillissement ou à une maladie : ce matériel didactique leur fait vivre une expérience immersive saisissante. Cette méthode a pour but de faire comprendre aux personnes valides ce que signifie véritablement la perte d’autonomie. Des ateliers gratuits sont organisés jusqu’au 3 février.

Une mise en situation très réaliste

Composé de plusieurs accessoires, le kit de simulation de vieillissement permet d’appréhender la variété des gestes du quotidien d’une personne âgée. Trois grandes altérations ont été recensées : la motricité, la vision et l’audition. Dans ce kit figurent une paire de lunettes, permettant d’imiter le jaunissement du cristallin et la réduction du champ visuel, un casque auditif, simulant une perte d’audition à haute fréquence, un collier cervical réduisant la mobilité́ de la tête, des coudières et des genouillères reproduisant la raideur articulaire et la perte d’agilité́, des poids permettant de simuler la rigidité́ et la faiblesse musculaire (gilet de 10 kg, deux poids de 1,5 kg s’attachant aux poignets et deux chevillères de 2,3 kg), ainsi que des mitaines en cuir et des sous-gants (jetables) atténuant la dextérité́ des doigts.

Grâce à une mise en situation très réaliste, cette expérience est l’occasion pour les participants de ressentir la démarche particulière liée à l’âge, l’altération de la capacité de préhension, la diminution de l’agilité́, ainsi que la réduction de coordination des mouvements. Des difficultés qui peuvent parfois pousser certains seniors à l’isolement.