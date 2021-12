Venez danser aux Guinguettes Chelloises

Eminents sujets de peinture à la fin XIXeet pendant la première moitié du XXe siècle, notamment des impressionnistes tels Monet, Van Gogh ou Renoir, les guinguettes ressuscitent.

Venez danser, vous régalez et vous amuser sur les bords de Marne Quai Auguste Prévost, face au parc du Moulin de Chelles. Un parquet dansant animé par des orchestres n’attend plus que vos pieds pour l’embraser, et le restaurant la "Goujonnette" vous proposera des petits plats mitonnés avec amour.

Télécharger le bulletin d'inscription pour réserver votre repas sur le site internet de la ville de Chelles. Réservation indispensable au 01 64 26 98 95.