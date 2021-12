Veneux-les-Sablons accueille les épicuriens

À la rentrée, de nombreux exposants feront partager leur enthousiasme et apprécier leurs nouvelles productions et leurs nouveaux millésimes aux Seine-et-Marnais. Cette foire alliera diversité, créativité et authenticité.

Ce sera l'occasion de découvrir les produits viticoles et gastronomiques présentés par les fabricants, les producteurs et distributeurs. Chaque exposant défend son produit, explique sa particularité, son unicité à chaque gourmet qui peut ainsi goûter et apprécier toute une palette de produits de caractère. De nombreuses animations seront également proposées durant tout le week-end pour petits et grands (concours, jeux, attractions…), ainsi qu'une buvette et de quoi se restaurer bien sûr !