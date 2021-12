“Vélo en Grand“ à l'île de loisirs de Jablines-Annet

De nombreux événements vont se dérouler au cours de ce salon. Tout d'abord, un centre d'essai proposera aux visiteurs six parcours spécifiques selon le type de vélos qu'ils souhaiteront essayer (urbains, électriques, pliants, cargos, gravel, nature…). Ensuite, trois compétitions internationales se dérouleront en accès libre : coupe du monde Mountain Bike le 17 septembre, cyclo-cross le 18 et championnat du monde de roue arrière le 19. Enfin, des randonnées permettront de découvrir différents lieux patrimoniaux du département à l'occasion des Journées européennes du patrimoine (chocolaterie Menier à Noisiel, clocher de Carnetin et musée de la Grande Guerre à Meaux). L'accès à cette manifestation nécessitera un pass sanitaire, mais les organisateurs mettront en place des tests antigéniques gratuits à l'entrée sur présentation de la carte vitale.

Renseignements : veloengrand.com