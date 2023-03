Veggie Lait, une touche de douceur dans votre café

Spécialisée dans la production et la commercialisation de dosettesde lait végétal destinées aux marchés des cafés, hôtel, restaurants (CHR) et des grandes et moyennes surfaces (GMS), la start-upNuage Végé propose une réelle alternative aux coupelles de lait animal.

Avec sa nouvelle marque Veggie Lait, qui offre la possibilité aux consommateurs de privilégier dans leur café un nuage de lait à l’avoine, au soja, à l’épeautre ou bien au riz, Flore Pothin, la fondatrice de Nuage Végé en janvier 2022, leur laisse l'opportunité de prendre soin à la fois de leur santé et de la planète.

S’appuyant sur une fabrication artisanale, cette entrepreneuse développe notamment un jus d’avoine onctueux et crémeux, qui apporte le même niveau de douceur que du lait classique sans pour autant dénaturer la saveur du café. Naturellement riche en fibres et en glucides, ce jus est fabriqué sans aucun ajout d’additifs. Source de vitamines et de minéraux, il ne contient ni lactose ni cholestérol. Quant aux coupelles, elles sont conçues à partir d’un plastique entièrement recyclé et recyclable.

Défendre le bien-être animal

L’une des ambitions de Flore Pothin est d’inciter les consommateurs à mieux s’alimenter, surtout ceux qui ont du mal à digérer le lait de vache dans le café (une difficulté due aux tanins présents dans le café et qui font coaguler la caséine du lait). Il faut savoir également qu’une consommation importante de lait ou de produits laitiers augmente la quantité de l’homocystéine plasmatique dans le sang. Cela a pour effet de favoriser la présence et l’augmentation de mauvais cholestérol dans l’organisme.

L’autre objectif de la start-up de Croissy-Beaubourg, lauréate du réseau Entreprendre 77 et membre du programme d’accélération du Village by CA Brie Picardie à Chessy, est de lutter contre le gaspillage alimentaire. La coupelle Veggie Lait contient, en effet, la juste dose pour apporter un peu de douceur aux boissons chaudes et permettre ainsi d’éviter le gaspillage des briques ouvertes ou qui se périment.

Enfin, proposer une alternative en faveur du bien-être animal fait également partie des préoccupations de Flore Pothin, qui souhaite encourager ceux qu’on nomme les nouveaux flexitariens, ces adeptes d’un semi végétarisme. Privilégier la dosette de jus végétal, c’est, en effet, réduire sa consommation de matières animales lors de ses pauses café. Avec Veggie Lait, chaque petit geste compte.