Vaux-le-Vicomte : une page « se tourne » avec l'arrivée de la 4G

Le réseau autrefois capricieux du château est désormais doté de la 4G d'Orange. « Pour cela, nous avons dû placer une antenne et la raccorder au réseau, ce qui a nécessité un vrai travail d'équipe », explique Daniel Nabet, Délégué régional île-de-France Sud et Est, qui mentionne notamment Enedis et les équipes du château. En effet, eu égard au lieu d'implantation du dispositif, l'opérateur a dû procéder à une « intégration paysagère » particulière. L'antenne a trouvé place au sein même de l'un des bâtiments du château, sous les toits. Elle fonctionne depuis le mois de mai dernier et permet aux abonnés Orange de pleinement profiter de la 4G, « même dans les sous-sols ».

« C'est une vraie révolution pour notre réseau, qui était vraiment moyen », se réjouit Alexandre de Voguë, co-gérant du domaine. « Les usages sont améliorés tant pour nos usages internes que pour le public », précise-t-il, imaginant l'intégration de différentes « technologies en médiation culturelle » qui pourraient intégrer du « son 3D ». Et d'ajouter : « c'est une page qui se tourne pour le château, nous avons gagné en confort de visite ».

Plus largement, en Seine-et-Marne, le taux de couverture mobile atteint les 99 % tous réseaux confondus, selon Daniel Nabet. « Dans tous ces secteurs il est possible au minimum de téléphoner ». Les zones non encore desservies (fermes isolées…) ont toutefois la possibilité de recourir à des offres par satellite.

Prochaine étape pour Orange, la 5G, qui « promet encore plus de débit » et permettra d'absorber la croissance du débit notamment liée au visionnage de vidéos en ligne.