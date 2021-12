Vaux-le-Vicomte : réouverture des jardins le 8 mai

Après une longue fermeture due à la crise sanitaire, les visiteurs pourront de nouveau partir à la découverte des nombreux bassins et statues qui ornent le joyau des jardins à la française créé par André le Nôtre. L'occasion également de profiter d'une promenade culturelle au grand air. Les plus jeunes auront accès tous les jours à des animations organisées dans le respect des conditions sanitaires (jeu de piste des oeufs dorés inspiré de la célèbre fable de Jean de La Fontaine, dont le château célèbre cette année le 400e anniversaire de la naissance, quête de la noisette dorée et jeux de bois).

A noter que le prochain grand événement aura lieu le dimanche 13 juin avec la journée « Grand Siècle » (sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire).

Réservation en ligne obligatoire sur www.vaux-le-vicomte.com (tarif unique : 9 euros, gratuit pour les moins de six ans. Aucun achat de billet sur place).