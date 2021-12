Vaux-le-Vicomte : les jardins et le parc rouverts dès jeudi

Si le château doit rester portes closes encore quelques temps, les jardins et le parc du domaine seront accessibles au public dès le jeudi de l'Ascension. Pour garantir la sécurité sanitaire, le nombre de visiteurs est limité et la réservation doit obligatoirement se faire sur internet.

Les équipes du château ont concocté un programme d'animations inédit pour les Journées des fleurs. La famille de Vogüé a décidé d'offrir aux premiers visiteurs de la saison, chaque jour du week-end de l'Ascension, les 10 000 fleurs du Parterre de Fouquet, le confinement n'ayant pas permis de les planter.

Chaque visiteur muni d'un billet payant recevra deux pots de fleurs et de végétaux. Le choix des variétés se fera dans la limite des stocks disponibles (géraniums, cosmos, gaura, dahlia, sauges, pétunia, muflier, rudbeckia, tabac d'ornement, etc.) et il est conseillé d'apporter un sac pour le transport.

L'événement est gratuit. D'autres animations sont prévues : chasse au trésor, jeux géants en bois, petits bâteaux en bois, tirage au sort pour une visite privée avec le propriétaire, location de voiturette , Grand jeu de l'Oye...

Les jardins et le parc resteront ouverts tous les week-ends et les jours fériés jusqu'à la réouverture complète du domaine.

Le Grand jeu de l'Oye



Après quelques temps de confinement…les personnages du grand siècle réapparaissent dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte pour vous aider à résoudre le mystère du Grand jeu de l'Oye de Nicolas Fouquet !



Un parcours ludique à vivre en famille animé par les comédiens de la Compagnie Les Arlequins chargés de vous faire barrière pour ralentir votre course !



Réservation directement auprès de La Compagnie de Théâtre.



La réservation auprès de la Compagnie n'inclut pas le droit d'entrée à Vaux le Vicomte.

Dates : jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai 2020

Horaires : 14h00 / 18h00 (Dernier départ à 16h30)

Durée : 1h30.

Groupes de 9 personnes maximum.

Tarif : 10 € à partir de 5 ans. Billetterie en ligne : www.lesarlequins.fr

Infos pratiques :

De 12 h à 17 h, fermeture des jardins à 18 h . Tarif : 8 euros par personne, gratuit pour les moins de 5 ans. Réservation obligatoire sur https://vaux-le-vicomte.com/.

"Pour des questions de sécurité du public et de notre équipe d'accueil, la fréquentation du domaine est limitée à 1000 personnes par jour, avec achat des billets à l'avance sur notre site Internet officiel. Il sera impossible d'acheter, de modifier ou d'annuler des billets sur place", tiennent à préciser les organisateurs. "Chaque visiteur sera invité à respecter les panneaux et instructions de sécurité dans le domaine. Le port du masque n'est pas obligatoire dans le jardin et toutes les activités seront équipées de gel hydroalcoolique et/ou de gants, mais nous vous recommandons d'apporter vos gants en cas de rupture de stock sur place", indiquent également les équipes du château, qui invitent les visiteurs à maintenir une distance d'au moins 1,50 m entre les voitures sur le parking.