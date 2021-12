Vaux-le-Vicomte : les illuminations reprennent

Les jardins et la boutique du château s'apprêtent à accueillir de nouveau du public. Seules les salles sont encore fermées. Dès la nuit tombée, c'est à un superbe spectacle auquel les visiteurs vont pouvoir assister. Les cours, la façade du château et le jardin à la française vont se transformer en un monde merveilleux où illuminations et animations offriront la promesse d'une parenthèse enchantée pour petits et grands. Cette projection monumentale et musicale se déroule quatre fois par jour à 17 h 40, 18 heures, 18 h 30 et 19 heures.

Au programme :

- Nouveauté : Une "quête de l'épée" (chaque épée illuminée dévoile une énigme permettant de trouver l'étape suivante)

- Une veillée gourmande de 15h à 18h (Chaque enfant se verra remettre une guimauve à faire griller sur l'un des braseros de la terrasse de l'orangerie.)

- Des jeux d'eaux (tous les jours du 19 décembre au 3 janvier de 15h à 16h)

- Mis à disposition de petits voiliers en bois

- Des balades en calèches dans les jardins à la française (à partir du 19 décembre)

Et toujours,

- Une projection monumentale sur la façade du château (3 représentations par jour : 17h30, 18h, 18h30.)

- Une des ailes du Musées des Équipages accessible au travers des portes cochères ouvertes

- Décorations extérieures à couper le souffle (écureuil de 5 mètres, des jeux géants en bois, un kiosque gourmand et des milliers de guirlandes lumineuses)

- Une chasse au trésor dans les jardins

Jardins ouverts et nouvelles animations

Jusqu'au 18 décembre : ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h45.

19 décembre au 3 janvier : tous les jours de 14h00 à 18h00 (sauf les 24 et 31 décembre :

de 14h00 à 17h00 ; et les 25 décembre et 1er janvier : de 15h00 à 18h00)

