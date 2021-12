Vaux-le-Vicomte : journée ‘'Grand Siècle'' le 13 juin

La 16e édition de la journée ‘'Grand Siècle'' se déroulera au château de Vaux-le-Vicomte le dimanche 13 juin (11 heures – 18 heures). Cette journée costumée à la mode du XVIIe siècle verra se mêler danses baroques, spectacles de mousquetaires et promenades en calèche. Les visiteurs vivront une expérience unique de l'art de vivre à la française au temps de Louis XIV et de Nicolas Fouquet.

Chaque année, des milliers de personnes costumées et de curieux se pressent aux portes du château, vêtus de leurs plus beaux habits pour vivre une journée à la cour du XVIIe siècle. Le prix du ‘'plus beau déjeuner sur l'herbe'' couronnera la journée et viendra récompenser les mises en scènes les plus extravagantes. Sous la houlette du maître de cérémonie Calixte de Nigremont (animateur télé et chroniquer radio), une parade des costumés se déroulera au cœur du jardin à la française. Un jury professionnel, composé de personnalités, élira les plus beaux costumes.

Tarifs : 17, 90 euros, 15, 90 euros, 12, 90 euros (6 – 17 ans) et 11, 90 euros (visiteurs costumés, accès château + jardin). Gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation en ligne obligatoire (www.vaux-le-vicomte.com. Aucun billet ne sera vendu sur place.