Vaux-le-Vicomte fête ses 50 ans d'ouverture

Le 30 mars 1968, Patrice de Vogüé décide d'ouvrir les portes de son domicile à la visite du public : « Tout le monde sera invité à Vaux, non dans une demeure froide et pompeuse, mais chez ma femme et moi, chez M. Alfred Sommier, chez le duc de Choiseul, chez le surintendant Fouquet… ».

Un demi-siècle plus tard, ses trois fils, Ascanio, Jean-Charles et Alexandre, poursuivent son œuvre en s'attelant au développement de nouvelles animations et à la restauration de ce patrimoine hors du commun. Cette famille est plus que fière d'avoir fait de sa demeure la plus grande propriété privée classée au titre des Monuments historiques en France.

« Aujourd'hui, mes frères et moi sommes les dépositaires responsables du Château de Vaux-le-Vicomte. Nous sommes fiers de poursuivre la mission de notre père : partager ce chef-d'œuvre avec le plus grand nombre », témoigne Alexandre de Vogüé.

Le château propose ainsi de nombreux événements à succès comme la chasse aux œufs de Pâques, les soirées aux chandelles, les fêtes de Noël ou la Journée Grand Siècle.

L'été dernier, les frères Vogüé ont décidé de rendre hommage au célèbre fabuliste Jean de la Fontaine, dont la vie est intimement liée à l'histoire de Vaux, en proposant des animations ludiques faisant découvrir aux visiteurs des parties du domaine auparavant inaccessibles et même de participer à un escape game sous-terrain (Le Styx, Rivière des Enfers).

Aujourd'hui, ils lancent une ambitieuse levée de fonds de 6 millions d'euros auprès de différents mécènes pour développer des projets innovants (parcours sonore 3D, restauration de la coupole du Grand salon, projection du projet initial de Le Brun). Tout au long de l'année, Vaux-le-Vicomte profitera de cet anniversaire pour partager avec le public son histoire, ses anecdotes, ses coulisses… À cette occasion, le château offre même jusqu'au 30 mars l'entrée gratuite à tous les natifs de 1968.