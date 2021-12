Vaux-le-Vicomte fête noël : la magie des jouets d'antan

Pour la 13e édition de Vaux-le-Vicomte fête Noël. Le château revêt des milliers de décorations pour faire découvrir au public la magie des Noëls d'antan. Les jouets sont à l'honneur sur tout le domaine pour ravir petits et grands : les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un monde merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d'une parenthèse enchantée pour toute la famille.

© Dr - Franklin Lecointre

Dès leur arrivée, les visiteurs sont accueillis dans le Musée des Équipages par de splendides vitrines de Noël, qui, au temps de nos parents et grands-parents, illuminaient les grands magasins à l'approche des fêtes. Trains, luges et camions en bois sont sublimés par des guirlandes et sapins dorés, tandis que d'authentiques petits trains de 1900 sont exposés sur un parcours de 20m2. Dans la cour des Équipages, un stand photo ludique, des ânes câlins et drôles, et un kiosque gourmand proposant des spécialités de Noël complètent cette pause avant la découverte du château. Des sapins, cadeaux et guirlandes décorent la Cour d'honneur et la façade du Palais de Nicolas Fouquet, pour émerveiller, cette année encore, les visiteurs et les plonger dans l'univers des jouets d'autrefois.

Des tables gourmandes Le Grand Salon, pièce centrale du château, est aussi la pièce maîtresse la plus impressionnante de ce décor : le public peut découvrir une montgolfière géante, haute de 10 m

et surplombant une forêt de sapins enneigés. Au sous-sol, le public découvre des tables gourmandes de chocolat, macarons et gâteaux sculptés spécialement pour l'occasion par Frédéric Cassel, pâtissier de Relais Desserts installé en Seine-et- Marne. Les cuisines se transforment ainsi en exposition merveilleuse de jouets en chocolat. Après tant de délices, les enfants de plus de 6 ans peuvent repartir chacun avec leur part de pain d'épice de Noël, offerte par la Maison Fossier. Dans tout le château, les authentiques feux de cheminée et odeurs de Noël complètent cette ambiance magique hors du temps (cannelle, miel, orange, etc).

© Dr - Franklin Lecointre