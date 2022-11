Vaux-le-Vicomte fête le 400e anniversaire de Molière

Le célèbre comédien dramaturge, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (15 janvier 1622-17 février 1673), va être au cœur d’une programmation, qui plongera les visiteurs dans son univers. Pour recevoir cet illustre artiste du Grand Siècle, Vaux-le-Vicomte se transformera en palais des arts et transportera les spectateurs dans un parcours féérique ponctué d’animations (ateliers, spectacles, jeux de piste, pause gourmande au coin du feu, promenade en calèches…).

Dès leur arrivée sur le domaine, les visiteurs passeront par “L’entrée des artistes”. Ils recevront une cape rouge dans une ambiance tamisée au son des airs de Jean-Baptiste Lully, puis ils traverseront différents espaces. Grâce à la mise en scène de costumes, de décors et d’automates, les spectateurs assisteront à la représentation de la pièce “Les Fâcheux” créée par Molière à l’occasion de la fameuse fête du 17 août 1661 organisée par le surintendant Nicolas Fouquet.

Un maping avec “Le Bourgeois gentilhomme”

Après cette immersion, le public sera invité à passer par la Cour des équipages décorée de 60 bouleaux dorés et argentés. Suivra la Cour d’honneur avec son allée de 40 sapins illuminés et ornés de masque dorés. Cette douce promenade permettra d’admirer les magnifiques décorations extérieures composées de milliers de guirlandes tout en écoutant des airs de musiques baroques. Nouveauté cette année : les visiteurs pourront assister sur l’un des bassins à une animation nautique jouée par deux comédiens qui évoqueront des scènes de Molière.

Enfin, les spectateurs seront plongés dans les festivités du XVIIe siècle lors d’un mapping à 360° projeté sur les 1 000 m² de murs et de coupole du Grand Salon. Ils assisteront à une réinterprétation spectaculaire du “Bourgeois gentilhomme“ sur la musique de Lully. Des jeux de miroirs compléteront le spectacle. Cette projection de quatre minutes sera répétée en boucle.

“Vaux-le-Vicomte en fête“ : du 19 novembre au 16 décembre (10 heures-18 heures du mercredi au dimanche), puis du 17 décembre au 31 décembre (10 heures-18 heures, tous les jours sauf les 24 et 31 décembre, 10 heures-16h30). Fermeture le 25 décembre. Sur réservation uniquement (www.billetterie.vaux-le-vicomte.com). Tarifs (22 euros, 17,50 euros et gratuit pour les moins de six ans). Parking gratuit.