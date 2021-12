Vaux-le-Vicomte en lumières, Fêtes et Fastes, du 17 octobre au 3 janvier

La fête et le faste seront à l'honneur pour ravir petits et grands enfants : les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un monde merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d'une parenthèse enchantée pour toute la famille. Un mapping vidéo (projection monumentale) sur la façade du château achèvera chacune de ces journées féeriques.

Allées de sapins, illuminations sur les façades et décorations réhausseront de leurs magnificences le domaine de Nicolas Fouquet, sur le thème des Fêtes et Fastes. Tous les enfants de 3 à 12 ans se verront offrir un cadeau-surprise de la maison Papo, pour repartir avec un souvenir de cette journée magique. Pour poursuivre cette aventure merveilleuse, des promenades en calèche seront proposées dans les jardins à la française (en supplément). A la tombée de la nuit, le jardin s'illumine de milliers de guirlandes lumineuses qui font scintiller buis et topiaires sous l'œuil attentif d'un écureuil géant de 5 mètres, symbole du premier propriétaire des lieux, Nicolas Fouquet. Ateliers, costumes, ... Les enfants seront gâtés.



Réserviation en ligne: www.vaux-le-vicomte.com

Tarifs :

Visite du château et des expositions

Adulte (à partir de 18 ans) : 19,90 euros

Enfant de 6 à 17 ans : 14 euros

Gratuit pour les moins de 6 ans