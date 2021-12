“Vaux-le-Vicomte en Lumières“ débutera le 20 novembre

Cette année, le château de Vaux-le-Vicomte décorera ses salons sur le thème des fables de La Fontaine. Avec des automates animés, des décorations de sucre ou encore de cacao, l’ensemble du château va plonger les visiteurs dans un univers fabuleux et fabuliste.

La grande nouveauté résidera dans la projection immersive 360° sur les 1 500m2 de coupole du Grand salon. Comme un hommage à l’amitié entre La Fontaine et Fouquet, la fable “Le Renard et l'Écureuil“ sera projetée et contée par le sociétaire de la Comédie française Laurent Stocker. Pour la troisième année consécutive, la façade du château sera recouverte d’un mapping conçu spécialement pour épouser son architecture. Enfin et toujours pour célébrer la naissance de Jean de La Fontaine, une pièce supplémentaire sera ajoutée à la projection.

Réservation en ligne obligatoire : www.vaux-le-vicomte.com. Tarifs : 19, 90 euros (adultes) et 15 euros (enfants et personnes en situation de handicap). Gratuit pour les moins de six ans.